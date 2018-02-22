Невероятный ответ якутских детей Ди Каприо: "не волнуйся, нам не холодно"

Студенты из школы боевых искусств в Якутске придумали оригинальную идею, чтобы успокоить Леонардо Ди Каприо, который выразил озабоченность экстремальными температурами в Восточной Сибири.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Якутские дети передали оптимистический привет Ди Каприо, засняв и выставив в интернет видео, на котором они обливаются холодной водой на морозе, пишет Sputnik Франция.

Раздевшись по пояс на улице, они попросили Ди Каприо не переживать из-за рекордных холодов в республике Саха, после чего дружно облились ледяной водой.

Обращение детей — ответ на опубликованный в Instagram тревожный пост актера.

Несколькими днями ранее Леонардо Ди Каприо разместил публикацию на странице Instagram своего фонда, который борется с глобальным потеплением, в которой говорилось об экстремальных температурах в Восточной Сибири.

Публикация от Leonardo DiCaprio Foundation (@leonardodicapriofdn) Фев 19, 2018 в 8:53 PST

"Термометры ломаются, когда температура достигает почти рекордного значения в сибирском селе Оймякон (Республика Саха), известном как самое холодное жилое место в мире. Местные жители говорят, что за последние 15 лет такие температуры не были зарегистрированы. Это создает реальную угрозу жизни, почвам, флоре и фауне", — рассказывалось в этой публикации.

Следует отметить, что температура —62 ° C не отражает запись самой низкой температуры, зарегистрированной в этой области. В Оймяконе этот показатель составляет —71,2 ° С. Тем не менее, никто не видел эту цифру на измерительных приборах. —71,2 ° C является результатом расчетов русского геолога, который измерял температуры в Оймяконе и близлежащих деревнях 80 лет назад. Кстати, жители Якутии уже не первый раз обращают особое внимание на Леонардо Ди Каприо. Так, в марте прошлого года актеру был вручен оригинальный "Оскар", созданный по инициативе жителей Якутии.

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) Мар 17, 2016 в 9:52 PDT

Тогда 144 жителям Якутии и других частей Сибири удалось собрать 1386 килограммов серебра и 3,49 грамма золота, чтобы сделать свой собственный "Оскар" для Леонардо Ди Каприо.