Проверь себя: приходил ли во сне этот человек

Загадочная история ночного гостя длится уже более 12 лет.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. История эта, если верить интернету, началась в январе 2006 года. В Нью-Йорке пациентка известного психиатра нарисовала лицо мужчины, который, по ее словам, часто являлся ей во сне, и давал самые разнообразные советы, касающиеся ее личной жизни. В реальной жизни женщина этого человека не видела. Через несколько дней другой посетитель психиатра увидел портрет и сказал, что видел этого мужчину во сне.

© Photo: thisman Человек, который приходит во сне

Психиатр удивился и разослал рисунок своим коллегам. После этого пациенты с жалобами на сон или повторяющиеся сны стали утверждать, что мужчина на портрете часто приходит им во сне. Причем, что интересно, называли они его одинаково — "этот мужчина".

Разумеется, рисунок просочился в интернет и ночной гость, как выяснилось, приходил к людям в разных странах и на разных континентах. Появились его новые изображения.

© Photo: thisman Человек, который приходит во сне

Чуть позже появился сайт Thisman.org, где посетителям предлагают делиться информацией о визите ночного гостя для того чтобы прояснить его истинную сущность.

© Photo: thisman Человек, который приходит во сне

Наверняка, таинственный незнакомец с кустистыми бровями являлся или продолжает являться и гражданам Молдовы. Тот кто встречался с ночным гостем и слушал его советы, могут рассказать об этом в комментариях к этой статье.