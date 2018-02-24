Пятый день Великого поста: какие продукты можно употреблять в пищу

В Великий пост, как и в любой другой, даже разрешенными продуктами объедаться не стоит - нужно сохранять умеренность во всем: что советуют священнослужители?

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Согласно монастырскому Уставу в шестой день Великого поста можно есть горячую пищу с добавлением масла.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Вообще в пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, ограничивается употребление сахара, соли и специй. Воздержаться нужно и от спиртного, фастфуда, жареного, тортов и сдобы.

Если на протяжение недели верующие отказывали себе в горячей пище с добавлением масла, то в шестой день Великого поста, рацион можно заметно разнообразить. Можно приготовить и постные плов, суп, борщ, тушеные овощи и многое другое.

Какие продукты вообще можно употреблять в Великий пост:

хлеб черный, злаковые хлебцы;

грибы;

крупы (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная и т.д.);

овощи по сезону;

соленые и маринованные овощи, а также варенье;

бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);

фрукты по сезону;

сухофрукты, орехи, мед.

Но даже разрешенными продуктами объедаться не стоит — нужно сохранять умеренность во всем. Священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.

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Великий пост — самый строгий и самый продолжительного. Он начался в понедельник, 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Самые строгие ограничения и не только в еде действуют в начале и на последней неделе — Страстной.