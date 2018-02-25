Встретимся в суде: Ольга Бузова против резидента Comedy Club

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Певица и телеведущая Ольга Бузова собралась подавать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода, сообщает Sputnik Беларусь.

Поводом для скандала стал пост в Instagram Скорохода, который он ведет от лица рэпера Глебати, а также комментарии с оскорблениями телеведущей.

В своей соцсети юморист опубликовал фотоколлаж, на котором изображены Ольга Бузова и персонаж фильма "Хищник".

Публикация от Glebati (@glebati_official) Фев 23, 2018 в 3:42 PST

"Судный день близко", — написал комик под фото.

Помимо этого, в своих Stories Бузова опубликовала скриншоты с комментариями Скорохода по поводу телеведущей: "Встретимся в суде".

"Смеяться над убогими — это одна из древнейших забав. Спасибо, что позволяете мне испытать это животное чувство собственного превосходства. Будто все вокруг больны чумой, а ты здоров и не можешь заболеть", — написал Скороход с аккаунта glebati_official.

Оскорбления со стороны коллеги по телеканалу сильно задели Ольгу, в своем профиле она разместила пост, под которым написала, что ждала поддержки от людей из Comedy, которых считала друзьями.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 23, 2018 в 10:03 PST

"У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один "недомужчина" с которым мы работаем на одном канале, позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из "камеди", никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд", — написала Ольга Бузова.

Сам Скороход пока что не комментирует сложившуюся ситуацию.

Комик Андрей Скороход родом из белорусского города Старые Дороги. 29-летний юморист сначала покорил зрителей КВН, а в 2013 году Скорохода пригласили в Comedy Club.