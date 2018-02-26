Снегопад и холод восприняты британцами, как "чудовище с востока"

Пришедшие в в Великобританию аномально сильные холода и снегопады затрудняют движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. В понедельник в Лондоне, где почти всю зиму держалась плюсовая бесснежная погода, впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до —1 градуса, сообщает РИА Новости.

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Метеорологи из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East).

"Снегопады с востока продвинутся на запад, вызывая проблемы с транспортом", — сообщил в понедельник MET Office, добавив, что холода продлятся по меньшей мере до пятницы.

Перебои с транспортом уже начались. Как сообщает национальная железнодорожная компания National Rail, из-за снегопада в понедельник задерживаются поезда на разных направлениях, в том числе экспрессы, которые ходят в аэропорты — Gatwick Express и Stansted Express.

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"Оранжевое и желтое погодные предупреждения распространяются на этой неделе на Англию, Шотландию и Уэльс", — сообщает National Rail. Перебои с движением поездов возможны до четверга.