Что можно есть в восьмой день Великого поста

Список допустимых во время Великого поста продуктов кажется весьма скромным, но это только на первый взгляд: что советуют священнослужители?

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Согласно монастырскому Уставу в восьмой день Великого поста можно есть хлеб, овощи, фрукты, соблюдая таким образом cухоядение. Однако если следовать менее строгому режиму поста, то в этот день можно употреблять в пищу горячую еду, но без добавления масла.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Великий пост — самый строгий и самый продолжительный. Он начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Самые строгие ограничения и не только в еде действуют в первую и последнюю неделю — Страстную.

Вообще в пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, ограничивается употребление сахара, соли и специй. Воздержаться нужно и от спиртного, фастфуда, жареного, тортов и сдобы.

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Человек, который впервые решил придерживаться поста, задается вопросом, а что же тогда можно вообще есть? На самом деле постное меню достаточно разнообразно.

Какие продукты можно употреблять в Великий пост:

хлеб черный, злаковые хлебцы;

грибы;

крупы (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная и т.д.);

овощи по сезону;

соленые и маринованные овощи, а также варенье;

бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);

фрукты по сезону;

сухофрукты, орехи, мед.



К тому же стоит присматриваться к информации производителей о тех или иных товарах — как правило на упаковке есть указание о том, что этот продукт постный.

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Но даже разрешенными продуктами объедаться не стоит — нужно сохранять умеренность во всем. Священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.