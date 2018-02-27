Что можно есть в восьмой день Великого поста

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Согласно монастырскому Уставу в восьмой день Великого поста можно есть хлеб, овощи, фрукты, соблюдая таким образом cухоядение. Однако если следовать менее строгому режиму поста, то в этот день можно употреблять в пищу горячую еду, но без добавления масла.
Великий пост — самый строгий и самый продолжительный. Он начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Самые строгие ограничения и не только в еде действуют в первую и последнюю неделю — Страстную.
Вообще в пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, ограничивается употребление сахара, соли и специй. Воздержаться нужно и от спиртного, фастфуда, жареного, тортов и сдобы.
Календарь постов и трапез на 2018 год>>>
Человек, который впервые решил придерживаться поста, задается вопросом, а что же тогда можно вообще есть? На самом деле постное меню достаточно разнообразно.
Какие продукты можно употреблять в Великий пост:
- хлеб черный, злаковые хлебцы;
- грибы;
- крупы (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная и т.д.);
- овощи по сезону;
- соленые и маринованные овощи, а также варенье;
- бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);
- фрукты по сезону;
- сухофрукты, орехи, мед.
К тому же стоит присматриваться к информации производителей о тех или иных товарах — как правило на упаковке есть указание о том, что этот продукт постный.
Как выбрать православную икону Божией Матери по месяцам в 2018 году>>>
Но даже разрешенными продуктами объедаться не стоит — нужно сохранять умеренность во всем. Священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.