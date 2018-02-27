Берегите здоровье: мощная магнитная буря накроет Землю

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В ближайшее время Землю накроет мощная геомагнитная буря. Астрономы лаборатории по исследованию солнца сообщили о буре 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Напряженная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. Согласно данным графика активности, магнитная буря будет третьей с начала года.

Примерно у 75% людей ухудшается самочувствие из-за резких перепадов давления, высокой влажности воздуха или просто перепадов температур. А вот всего 15% людей чувствительны именно к магнитным бурям. Несмотря на отсутствие внешних признаков, плохое самочувствие как следствие вспышек на Солнце одинаково отрицательно отражается на всех людях, вне зависимости от пола, расы или возраста. Если человек оказался чувствителен к магнитным бурям, то результат будет точно. Хуже всего такие аномалии действуют на людей, у которых есть некоторые хронические заболевания, например, астма или ревматизм. Кроме того, вероятной причиной развития метеозависимости может стать сотрясение мозга. Многие приходят к выводу, что раздражительность и апатию можно пересидеть дома, но не стоит думать и наивно полагаться на то, что когда-нибудь "все само пройдет". Если соблюдать некоторые очень простые, но действенные правила, то последствия магнитных бурь не так отрицательно скажутся на здоровье человека.

Как магнитные бури влияют на здоровье>>>

Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации.

Слабые магнитные бури были в этом году были зарегистрированы 15 января и 19 февраля.