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Бездомные на улицах Парижа

В Париже чиновники проведут ночь на улице в знак солидарности с бездомными

© AFP 2018/ JOEL SAGET
Общество
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Поводом для проведения акции "Ночь солидарности" послужила полемика, разгоревшаяся вокруг высказывания государственного секретаря при Министерстве территориального единства Жюльена Денорманди о том, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си разместила в своем аккаунте в соцсети Facebook призыв к чиновникам присоединиться к бездомным и провести целую ночь на улице, несмотря на сильные холода, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным.

Около 50 чиновников столичного региона Франции откликнулись на ее призыв и выразили готовность присоединиться в ночь на 28 февраля к людям, у которых нет крыши над головой, чтобы акцентировать внимание общественности и госслужб на проблеме бездомных, особенно нуждающихся в помощи во время аномальных морозов и снегопадов, обрушившихся в последние дни на территорию всей Европы.

"В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах… В 2018-м уже 13 человек умерли в одном Париже всего за полтора месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала", — написала Си.

Аномальные морозы
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Морозы заставляют бездомных искать теплый ночлег

В середине февраля во французской столице уже прошла "Ночь солидарности", в ходе которой проводился подсчет бездомных людей, сообщает РИА Новости. По сведениям организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных, часть из которых на зиму определена в приюты. Тем не менее у почти трех тысяч человек нет никакой, даже временной, крыши над головой.

Поводом для проведения акции послужила полемика, разгоревшаяся вокруг высказывания государственного секретаря при Министерстве территориального единства Жюльена Денорманди о том, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных. Впоследствии секретарь заявил, что имел в виду число тех, кому не хватает мест в приютах.

Вторник стал во Франции самым холодным днем за зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух на территории страны с конца прошлой недели, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля. Не менее трех человек, не имеющих жилья, умерли от холода во Франции за последние несколько дней.

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Теги:
солидарность, бездомные, чиновники, акция, "Ночь солидарности", Франция
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