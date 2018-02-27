Молдаванка шьет одежду для королевской семьи Великобритании

Семья британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет одета в национальные молдавские костюмы, которые им подарят члены диаспоры из Республики Молдова в Великобритании.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Народная мастерица и кишиневский дизайнер Елена Ецку рассказала в интервью студии Sputnik Молдова о том, что шьет для британской королевской семьи молдавскую национальную одежду.

© Sputnik/ Rodion Proca Елена Ецку

"Сейчас мы шьем одежду для внуков принца Чарльза. Это настоящий сюрприз… Наша диаспора в Лондоне хочет передать в дар королевской семье — двум детям — национальную одежду. После того, как принцесса (герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон —ред.) родит, — сошьем и для малыша, и для самих родителей", — сказала Ецку.

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Ранее герцог и герцогиня Кембриджские, известные более как принц Уильям и Кейт Миддлтон, объявили о том, что ожидают прибавления — рождения третьего ребенка.

Ецку выразила надежду, что уже к 1 декабря у британской королевской семьи будут молдавские национальные костюмы.

"Для мальчика — рубашка, штаны и пояс, а может и еще некоторые детали традиционного костюма. Для девочки предложила не шить платье, а ию (народная молдавская сорочка — ред.), юбку и пояс", — сказала Ецку.

По ее словам, на одежде будет изображен молдавский триколор, а также другие традиционные элементы нашей страны.

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