Великий пост-2018: что можно есть в девятый день поста

Поначалу действительно может показаться, что постное меню достаточно однообразное и скромное, но это только на первый взгляд.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Согласно монастырскому Уставу в девятый день Великого поста можно есть хлеб, овощи, фрукты, соблюдая таким образом cухоядение.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Если придерживаться строгого поста, то в "сухие" дни поста разрешено употреблять в пищу овощи и фрукты лишь в сыром или сушеном виде. Хлеб разрешен не всякий, а только черный, либо злаковые хлебцы. Разрешены квашеные, соленые и маринованные овощи и грибы, если при их готовке не использовалось масло, а также орехи и мед. Из напитков можно только соки и воду.

Менее строгая версия заключается в том, что если вареное в пищу употреблять нельзя, то печеную — можно.

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В Великий пост категорически запрещены продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, ограничивается употребление сахара, соли и специй. Воздержаться нужно и от спиртного, фастфуда, жареного, тортов и сдобы.

Поначалу действительно может показаться, что постное меню достаточно однообразное и скромное. Но это только на первый взгляд. Идеи рациона питания в пост можно черпать в веганской кухне.

Великий пост начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Это самый строгий и продолжительный пост в православном календаре. Пост — это не просто диета, или как это сейчас принято называть детокс, а в первую очередь он символизирует тяжелый путь, который должен пройти каждый верующий до Пасхи. Отказываться надо не только от определенной еды, но и от всех дурных привычек и пристрастий.