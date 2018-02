В соцсетях активно комментируют очередной конфуз Трампа

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Президента США Дональда Трапа раскритиковали пользователи социальных сетей, после публикации видео, где он поднимается по трапу самолета, укрываясь под зонтом, совершенно не обращая внимания на тот факт, что его жена и сын мокнут под проливным дождем.

​Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR

— Jon Levine (@LevineJonathan) 27 февраля 2018 г.​

Инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде, где президентская чета проводила выходные в середине января. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как американский лидер укрывается под зонтом и поднимается по трапу "борта номер один", в то время как его одиннадцатилетний сын Бэррон и супруга Меланья идут без зонта в сильный дождь, передает РИА Новости.