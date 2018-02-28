Как экс-супруга Джигарханян провернула аферу с квартирой артиста

По словам адвоката народного артиста СССР, речь идет о том, что Виталина "умудрилась смухлевать с имуществом народного артиста".

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Как заявил адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов, артист намерен отсудить у бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей, пишет Sputnik Армения.

По словам представителя Армена Борисовича, 22 февраля Джигарханян и директор ООО "Сфера" Юрий Растегин подписали соглашение, которое позволило решить все разногласия.

По данным издания, ранее артист продал компании свою долю в апартаментах в Староконюшенном переулке. Согласно договору, "Сфера" должна была перевести Джигарханяну 15 миллионов рублей, но артисту фактически перечислят лишь 7,9 миллионов.

Рассказывая о подробностях разбирательства, Парфенов также заявил, что сделка была фиктивной, поскольку нужно было прикрыть другую.

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У этой недвижимости, по утверждению российских СМИ, два хозяина, в том числе и бывшая жена Джигарханяна — Татьяна Власова. Во время семейной драмы Виталина умудрилась снять со счета Армена Борисовича 4 миллиона рублей по доверенности, а остальные деньги — наличными.

Речь, по словам адвоката идет о том, что Виталина "умудрилась смухлевать с имуществом народного артиста". Цымбалюк смогла получить доступ к квартире и деньгам Джигарханяна.

"Армен Борисович не получил этих денег. Мы считаем, что 15 миллионов рублей были похищены его бывшей супругой. И теперь эти средства мы намерены взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской в рамках уголовного преследования", — рассказал адвокат, обвиняя скандальную экс-супругу своего подзащитного по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, громкий скандал в семье народного артиста случился в октябре прошлого года. Сначала, пошли слухи, что Джигарханяна похитили неизвестные, потом оказалось, что он попал в больницу. Выяснилось, что все его имущество оформлено на его жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. После этого, Армен Борисович решил подать на развод.

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Актер заявил, что Виталина обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. При этом Виталина сказала, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.