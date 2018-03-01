Что можно есть в десятый день Великого поста

Не пищей единой: помимо ограничений в еде, нужно духовно подготовиться к светлому празднику Пасхи, которая выпадает в этом году на 8 апреля.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Согласно монастырскому Уставу в десятый день Великого поста можно есть хлеб, овощи, фрукты, соблюдая таким образом cухоядение. Однако если придерживаться менее строгого режима, то в этот день можно употреблять в пищу горячую еду, но без добавления масла.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, воздержаться стоит и от употребления сахара, соли и специй, жареного, сладкого и спиртного.

Предпочтение нужно отдавать простой пище — овощам, фруктам, кашам.

Как говорится, не пищей единой. Пост — это время духовного очищения. Помимо ограничений в еде, нужно подготовиться и духовно к светлому празднику Пасхи, которая выпадает в этом году на 8 апреля. В дни поста необходимо больше внимания уделять молитве, чтению духовных книг, исповедям.

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Великий пост — самый строгий и самый продолжительный. Он начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Самые строгие ограничения и не только в еде действуют в первую и последнюю неделю — Страстную.