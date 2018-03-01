Рада ратифицировала договор с Молдовой о совместном контроле на границе

За это решение проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Межправительственное соглашение с Молдовой о совместном контроле на государственной границе ратифицировано сегодня, в четверг, парламентом Украины, сообщает РИА Новости

Документ поддержали на заседании Верховной рады 234 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в пунктах пропуска через госграницу было подписано 6 октября 2017 года в Кишиневе.

Ранее в правительстве Украины заявляли, что соглашение с Молдовой о контроле на границе является частью плана мероприятий по организации совместной оперативной охраны границы с республикой и государствами-членами ЕС — Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией.