Великий пост-2018: что можно есть в одиннадцатый день поста

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Православные продолжают держать Великий пост. Согласно монастырскому Уставу в одиннадцатый день поста можно есть хлеб, овощи, фрукты, соблюдая таким образом cухоядение.

В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, воздержаться стоит и от употребления сахара, соли и специй, жареного, сладкого и спиртного.

Предпочтение нужно отдавать простой пище — овощам, фруктам, кашам.

В Великий пост категорически запрещены продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, ограничивается употребление сахара, соли и специй. Воздержаться нужно и от спиртного, фастфуда, жареного, тортов и сдобы.

Поначалу действительно может показаться, что постное меню достаточно однообразное и скромное. Но это только на первый взгляд. Идеи рациона питания в пост можно черпать в веганской кухне.

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Великий пост начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля. Это самый строгий и продолжительный пост в православном календаре. Пост — это не просто диета, или как это сейчас принято называть детокс, а в первую очередь он символизирует тяжелый путь, который должен пройти каждый верующий до Пасхи. Отказываться надо не только от определенной еды, но и от всех дурных привычек и пристрастий.