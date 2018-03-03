Что можно есть в двенадцатый день Великого поста

Если на протяжение недели верующие отказывали себе в горячей пище с добавлением масла, то в двенадцатый день Великого поста рацион можно разнообразить.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Православные верующие продолжают держать самый строгий и продолжительный Великий пост. Согласно монастырскому Уставу в двенадцатый день поста можно есть горячую еду с добавлением масла.

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Если на протяжение недели верующие отказывали себе в горячей пище с добавлением масла, то в субботу, рацион можно заметно разнообразить. Можно приготовить и постные плов, суп, борщ, тушеные овощи и многое другое.

Что нужно запомнить? В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, воздержаться стоит и от употребления сахара, соли и специй, жареного, сладкого и спиртного. Таким образом, в почете пища простая пища — овощи, фрукты, каши. А идеи постного меню можно черпать в веганской кухне.

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Священнослужители советуют обычным людям учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.

Великий пост начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля.