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Работник Газпрома на газохранилище

"Газпром" не дает Европе замерзнуть

© Sputnik/ Igor Zarembo
Общество
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"Газпром" десятый день подряд бьет рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье, сообщается на сайте предприятия.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Новый рекорд установил российский поставщик газа 2 марта: суточный экспорт "голубого топлива" в дальнее зарубежье превысил 713 миллионов кубометров. Впервые, отмечают в "Газпроме", рекордные показатели фиксируются весной, когда объемы потребления обычно снижаются.

В конце февраля, в начале марта в европейских странах установилась аномально холодная погода. Обширный антициклон поставляет арктический воздух в страны Западной Европы. Судя по метеосводкам, такая ситуация сохранится и на следующей неделе. 

"Второго марта "Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье — 713,4 миллиона кубометров. Таким образом, максимальный исторический показатель обновляется уже десятый день подряд. Предыдущее пиковое значение было достигнуто 1 марта с объемом экспорта 710,2 миллиона кубов газа в сутки", — говорится в сообщении на сайте предприятия, передает РИА Новости.

Газораспределительная станция
© Sputnik/ Егор Еремов
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Отмечается, что в прошлом году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — почти до 195 млрд кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.

Примечательно, что рекордные поставки "Газпрома" осуществляются на фоне очередного газового скандала, который разразился на днях. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для предприятия.

Gazoductul Iași-Ungheni
© Photo: mec.gov.md
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Газпром" и "Нафтогаз" судились по контрактам о поставках и транзите газа с 2014 года. Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации "Нафтогазу" за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований, и в итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. "Газпром" не согласился с этим решением. Компания отказалась поставлять газ на Украину и заявила, что уже вернула "Нафтогазу" предоплату за март. Поводом для такого решения в "Газпроме" назвали отсутствие дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок. 

Ранее эксперты рассказали в интервью Sputnik об альтернативных источниках поставок газа в Молдову, в случае, если из-за споров двух компаний российский газ в республику не поступит>>>

Теги:
Газпром, газ, Россия
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