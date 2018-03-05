Ученые: в 2018 ожидается 20-35 геомагнитных бурь, из них 2-4 очень сильные

Восемнадцатого марта Землю накроет третья в 2018 году магнитная буря. Возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.

Ученые выяснили, сколько магнитных бурь могут накрыть Землю в этом году

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. По подсчетам экспертов,По мнению ученых, на Земле в 2018 году ожидается сразу несколько десятков магнитных бурь, в том числе и очень сильных, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр "Антистихия".

Магнитные бури начинаются, когда в магнитосферу Земли "бьют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения.

Из-за сильных возмущений могут происходить сбои в электронном оборудовании, перебои с радиосвязью и в электрических сетях.

По мнению ученых, в этом году ожидаются 20-35 геомагнитных бурь, среди которых две-четыре — очень сильные. Около пяти процентов составляет также вероятность возникновения бури высшей категории (extreme).

В документе центра "Антистихия" отмечается, что возрастания потоков высокоэнергичных электронов будут регулярными. Некоторые из них будут длиться пять дней и более. Это может негативно отразиться на электронике геостационарных и низкоорбитальных спутников.

Ученые уверены, что именно электронные возрастания могут стать самым опасным фактором космической погоды в этом году.

По подсчетам экспертов, за прошлый год на Земле произошло 29 геомагнитных бурь, в том числе две большие и одна очень большая.

Третья в 2018 году магнитная буря накроет Землю 18 марта. Возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.