Изыди, сатана: Ватикан объявил набор на курсы экзорцистов

Молодых католических священников ждут в апреле в Риме на курсах по изгнанию дьявола из людей.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Международные курсы по изгнанию бесов для священников будут организованы в Риме, сообщает Sputnik Молдова-Румыния со ссылкой на официальный портал Ватикана.

Желающие стать дипломированными экзорцистами смогут получить такую возможность в период с 16 по 21 апреля. Своим опытом с соискателями этого статуса поделятся признанные теологи и практикующие католические священники.

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"Битва против зла ведется с начала существования этого мира и продлится до его конца. Многие христиане в это не верят", — заявил журналистам священник Чезаре Трукуи.

По его словам, в мире в наши дни действует очень мало профессиональных экзорцистов, и нет молодых священников, кто бы умел изгонять дьявола.

"В прошлом году около полумиллиона человек по всему миру просили священников изгнать из них беса. В то же время хочу заверить вас, что Церковь считает, что ряд отклонений — это следствие не бесовских поисков, а нарушений психики", — заключил Трукуи.