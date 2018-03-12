Избрание главы Нацфронта и крушение самолета: о чем писали западные СМИ

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Детоксикация Нацфронта – Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на съезде партии в Лилле переизбрана на пост главы движения, отмечает РИА Новости. Впрочем, как отмечают западные СМИ, больший интерес вызывает не переизбрание, а новое название партии. "Обозначение "FN (от франц. Front national "Национальный фронт" – ред.)" теперь осталась в прошлом", — пишет французская газета Figaro.

Как пишет издание, Марин Ле Пен, долго вынашивая эту идею, "уступила в надежде разбить стеклянный потолок, отделяющий ее от власти". Как отмечает газета Financial Times, смена имени необходима также для "повышения привлекательности". Кроме того, как пишет издание, это необходимо, что "укрепиться после поражения на прошлогодних президентских выборах во Франции". Кроме того, Telegraph отмечает, что новое название поможет избавиться от "токсичного прошлого с оттенком расизма". "Хотя Ле Пен частично почистила образ Нацфронта, очистительные работы не были абсолютно успешными", — пишет газета Guardian, намекая на опубликованную в субботу видеозапись, на которой лидер молодежного движения Нацфронта выкрикивает расистские оскорбления. Сама лидер движения заявила, что старое название у многих ассоциируется со славной историей, которую "никто не может опровергнуть". "Однако для многих французов это психологический барьер. Если мы хотим править, мы должны это сделать для французов", — приводит слова Ле Пен газета Monde.

Богатая наследница и 7 подруг погибли при крушении самолета в Иране

Частный турецкий самолет, на котором находились восемь пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в гористом районе Ирана, все 11 человек погибли, пишет в понедельник газета USA Today и другие зарубежные СМИ. Как отмечает газета Los Angeles Times со ссылкой на иранские СМИ, самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул.

"На борту самолета находилась дочь турецкого магната и семь ее друзей, они возвращались в Турцию после того, как несколько дней назад самолет отвез их в Дубаи на девичник", — сообщает газета New York Times.

В аккаунте девушки в Instagram размещены фотографии, на которых она изображена вместе с подругами в Дубаи. Причина происшествия пока не установлена, но очевидцы говорят, что видели, как незадолго до крушения из двигателя самолета шел дым. По данным СМИ, авария произошла через несколько недель после крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, самолет врезался в хребет Дена.

В результате аварии погибли 66 человек. Как отмечает New York Times, самолеты часто летают в ОАЭ через Иран, так как "его воздушное пространство более безопасно, чем небо над другими странами региона, такими, как Ирак и Сирия".

Давление на Мэй в связи с отравлением в Солсбери

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает на себе давление депутатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет газета Independent, депутаты и вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко требуют от Мэй "более жесткого подхода" в отношении президента РФ Владимира Путина, так как "палец подозрения продолжает указывать на Кремль". По информации издания, министры, в том числе глава МИД Борис Джонсон намерены использовать встречу Совета национальной безопасности, чтобы "призвать к более строгим мерам, несмотря на то, что нет подтверждения того, что Россия причастна к атаке". Как сообщает издание Daily Mail, давление на Мэй увеличивается после того, как стало известно о пожертвованных российскими бизнесменами более 1 миллиона долларов британским консерваторам.

"Давление на Мэй растет, чтобы она вернула деньги и публично заявила о подозрениях в том, что Кремль стоит за попыткой убийства Сергея Скрипаля", — пишет Daily Mail.

В свою очередь газета Times сообщает, что выступление Мэй ожидается в понедельник.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Трамп начинает воевать сразу с Китаем, Евросоюзом и Канадой

Разрушение Китая

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку к Конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру".

"Это может разрушить Китай", — пишет газета Guardian. Как отмечает издание, эта поправка "уносит Китай в эпоху Мао Цзэдуна".

Немецкие СМИ задаются вопросом, будет ли теперь Си Цзиньпин "без границ". "Си Цзиньпин навсегда, Депутаты Всекитайского собрания народных представителей "упразднили границы власти", — пишет газета Spiegel.

Издание Business Insider полагает, что это решение Си Цзиньпина может быть продиктовано страхом перед возможным переворотом внутри партии.