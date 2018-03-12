14:40 12 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Газеты, архивное фото

Избрание главы Нацфронта и крушение самолета: о чем писали западные СМИ

© Flickr/ guasteví
Общество
Получить короткую ссылку
76 0 0

Публикуем дайджест зарубежных СМИ за 12 марта.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Детоксикация Нацфронта – Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на съезде партии в Лилле переизбрана на пост главы движения, отмечает РИА Новости. Впрочем, как отмечают западные СМИ, больший интерес вызывает не переизбрание, а новое название партии. "Обозначение "FN (от франц. Front national "Национальный фронт" – ред.)" теперь осталась в прошлом", — пишет французская газета Figaro.

Panorama di Roma
© Sputnik/ Alexander Vilf
Французский профессор: молдавский язык – древнее латыни Цицерона

Как пишет издание, Марин Ле Пен, долго вынашивая эту идею, "уступила в надежде разбить стеклянный потолок, отделяющий ее от власти". Как отмечает газета Financial Times, смена имени необходима также для "повышения привлекательности". Кроме того, как пишет издание, это необходимо, что "укрепиться после поражения на прошлогодних президентских выборах во Франции". Кроме того, Telegraph отмечает, что новое название поможет избавиться от "токсичного прошлого с оттенком расизма". "Хотя Ле Пен частично почистила образ Нацфронта, очистительные работы не были абсолютно успешными", — пишет газета Guardian, намекая на опубликованную в субботу видеозапись, на которой лидер молодежного движения Нацфронта выкрикивает расистские оскорбления. Сама лидер движения заявила, что старое название у многих ассоциируется со славной историей, которую "никто не может опровергнуть". "Однако для многих французов это психологический барьер. Если мы хотим править, мы должны это сделать для французов", — приводит слова Ле Пен газета Monde.

Богатая наследница и 7 подруг погибли при крушении самолета в Иране

Частный турецкий самолет, на котором находились восемь пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в гористом районе Ирана, все 11 человек погибли, пишет в понедельник газета USA Today и другие зарубежные СМИ. Как отмечает газета Los Angeles Times со ссылкой на иранские СМИ, самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул.

"На борту самолета находилась дочь турецкого магната и семь ее друзей, они возвращались в Турцию после того, как несколько дней назад самолет отвез их в Дубаи на девичник", — сообщает газета New York Times.

В аккаунте девушки в Instagram размещены фотографии, на которых она изображена вместе с подругами в Дубаи. Причина происшествия пока не установлена, но очевидцы говорят, что видели, как незадолго до крушения из двигателя самолета шел дым. По данным СМИ, авария произошла через несколько недель после крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, самолет врезался в хребет Дена.

US Treasury Department has imposed new sanctions against nine Iranian people and entities in an action unrelated to Iran’s nuclear program
© Fotolia/ Borna_Mir
Иранская сделка: США теряют мировую гегемонию

В результате аварии погибли 66 человек. Как отмечает New York Times, самолеты часто летают в ОАЭ через Иран, так как "его воздушное пространство более безопасно, чем небо над другими странами региона, такими, как Ирак и Сирия".

Давление на Мэй в связи с отравлением в Солсбери

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает на себе давление депутатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет газета Independent, депутаты и вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко требуют от Мэй "более жесткого подхода" в отношении президента РФ Владимира Путина, так как "палец подозрения продолжает указывать на Кремль". По информации издания, министры, в том числе глава МИД Борис Джонсон намерены использовать встречу Совета национальной безопасности, чтобы "призвать к более строгим мерам, несмотря на то, что нет подтверждения того, что Россия причастна к атаке". Как сообщает издание Daily Mail, давление на Мэй увеличивается после того, как стало известно о пожертвованных российскими бизнесменами более 1 миллиона долларов британским консерваторам.

"Давление на Мэй растет, чтобы она вернула деньги и публично заявила о подозрениях в том, что Кремль стоит за попыткой убийства Сергея Скрипаля", — пишет Daily Mail.

В свою очередь газета Times сообщает, что выступление Мэй ожидается в понедельник.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/ Kevin Lamarque
Трамп начинает воевать сразу с Китаем, Евросоюзом и Канадой

Разрушение Китая

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку к Конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру".

"Это может разрушить Китай", — пишет газета Guardian. Как отмечает издание, эта поправка "уносит Китай в эпоху Мао Цзэдуна".

Немецкие СМИ задаются вопросом, будет ли теперь Си Цзиньпин "без границ". "Си Цзиньпин навсегда, Депутаты Всекитайского собрания народных представителей "упразднили границы власти", — пишет газета Spiegel.

Издание Business Insider полагает, что это решение Си Цзиньпина может быть продиктовано страхом перед возможным переворотом внутри партии.

По теме

Косачев: решение МОК - часть общей линии Запада по сдерживанию России
Михайлов: Запад "прощупывает" олимпийское спокойствие России
Грушко: на Западе хотят видеть весь балканский регион в составе НАТО
Сведенцов: Запад не знает, что делать с КНДР
Теги:
пресса, СМИ, газеты, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

  • Студенты на лекции. Гуманитарный корпус
    Финн вам!

    В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.

  • Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин
    Торговый миротворец

    В случае победы на президентских выборах в России кандидат Павел Грудинин пообещал прекратить торговые войны между РФ и Беларусью.

  • Трейлеры стоят на Военно-Грузинской дороге.
    Вынужденная остановка

    Из-за снега и гололеда на дороге, ведущей к грузино-российской границе, введены ограничения для передвижения транспорта.

  • Светланы Стаценко
    Тур-просвет

    Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY" прошел в Абхазии. О том кто и как может приехать на отдых в республику в материале Sputnik.

  • Автомобили в автосалоне, фото из архива
    Машинная сборка

    Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.

  • Высаженная рассада на газонах
    Живительная влага

    Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.

  • Шахтер
    Взрывоопасный забой

    Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.

  • Раздача горожанам приготовленного полторы тонны бешбармака в Бишкеке
    Съесть табун

    В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Первый исламский

    Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Порешали

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.

  • Тотчиев Георгий Феликсович
    В поисках добровольцев

    Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модели представляют коллекцию нижнего белья в рамках Ski and Fashion festival 2018 в Ливане
Самые яркие фото недели
Учебно-боевой пуск ракетного комплекса Кинжал
Учебно-боевой пуск ракетного комплекса "Кинжал"
Туристы в Молдове
Из каких стран приезжают туристы в Молдову

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться