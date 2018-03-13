17:04 13 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
RT

RT: ограничение деятельности в Британии ведет к поляризации общества

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (420)
95 0 0

Телеканал RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность СМИ и отметил, что ограничение его деятельности в Великобритании ведет к еще большей поляризации в обществе.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. В понедельник несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Симоньян прокомментировала новые нападки на Sputnik и RT

"RT играет важную роль в создании полной новостной картины для своей аудитории, телеканал получил множество наград в области журналистики. Данные инициативы лишь показывают, насколько сильно некоторые публичные деятели готовы отвернуться от их собственных граждан, а также демонстрируют отсутствие какого-либо желания наладить связь с избирателями с помощью тех каналов, которые они выбирают для получения новостей. Это лишь ведёт к ещё большей поляризации в обществе, на которую так часто жалуются", — говорится в заявлении телеканала RT, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что "любое сокращение вещания RT несомненно нанесёт ущерб британскому обществу, которое обращается к RT, поскольку уже многие годы телеканал показывает чрезвычайно важные, но нерассказанные истории, а также проигнорированных людей, в том числе многих депутатов и других общественных деятелей Великобритании, которые были исключены из публичных обсуждений основными СМИ".

Американский век" умер: его убил Путин>>>

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

Drapeau de l'UE
© Sputnik/ European Parliament
Sputnik. Мнения: жители ЕС не считают Россию частью Европы

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество". Президент России Владимир Путин, комментируя решение ЕП, заявил, что принятие этой резолюции свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе, при этом выразив надежду, что здравый смысл восторжествует и до реальных ограничений дело не дойдет.

Давление на российские СМИ на Западе будет только нарастать, вероятность введения ограничительных мер в отношении RT в Великобритании вполне реальна, но Россия должна увеличивать свое информационное присутствие за рубежом, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Таким образом он прокомментировал намерение британского медиарегулятора Ofcom рассмотреть варианты действий в отношении RT после заявления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте в среду.

"Запрет RT, к сожалению, абсолютно реален, потому что зачем Англии популярное и высокопрофессиональное СМИ, которое говорит, как все есть на самом деле? И к сожалению, их общество готово какую-то зомбирующую таблетку, прививку глупости принять… Если речь о том, верю ли я в плохой сценарий — да, потому что все в этом направлении идет. Что этому противопоставить? Нужна наступательная информационная политика. Если бьют по RT, значит, надо создавать какие-то другие, дополнительные СМИ. Сейчас у нас есть только Sputnik и RT. По ним идет основной удар. А если бы у нас было десять радио Sputnik, то они бы устали просто метаться и все их перекрывать", — сказал Малькевич.

Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
© Sputnik/ Владимир Сергеев
Sputnik.Мнения: европейцы считают новые санкции США неприемлемыми

Он считает, что заявление Мэй о высокой вероятности причастности России к отравлению работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "шито белыми нитками". По мнению члена ОП РФ, западные политические лидеры начинают "нагнетать обстановку", когда у них начинаются проблемы во внутренней политике.

"Успехов в экономике нет, в политике внутренней успехов нет, партия твоя трещит по швам… и рано или поздно предстоит держать ответ, а тут вдруг подвернулась история, которая позволяет от всего абстрагироваться. И какой "высокий" слог! Под этим соусом можно укрепить свою власть и ближайший год посвятить исключительно каким-то полувоенным действиям… История повторяется как фарс, и никаким Черчиллем ей (Мэй — ред.) не стать. Будет изображать осажденный остров, который атакуют полчища каких-то неистовых агентов КГБ с ракетами. И в рамки этого вписывается и тотальная война на уничтожение RT, которая уже ведется в США, отчасти во Франции, ну а теперь еще и в Великобритании", — добавил Малькевич.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Города мира. Лондон
© Sputnik/ Alexander Vilf
Нервно-паралитический эффект, или Кому выгодно отравление Скрипаля

В понедельник днем Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она заявила, что потребовала от России до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. Доказательств обвинений британская сторона не привела. В понедельник несколько парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду. Как говорится в заявлении представителя Ofcom, британский медиарегулятор рассмотрит возможные действия в отношении российского телеканала RT после выступления Мэй в парламенте.

Новое оружие России: Путин "закрывает" Америку>>>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (420)

По теме

Симоньян прокомментировала новые нападки на Sputnik и RT
Симоньян: Госдеп не уточняет ответы в офисе, а советует искать их у RT
В аппарате президента прокомментировали ситуацию с журналистами RTVI
Теги:
вещание, телеканал, запрет, RT, Британия, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Задержание представителей антифашистских организаций на марше легионеров Waffen SS в 2017 году
    Все для наци

    Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.

  • Виктор Орлов, президент литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты
    Без суда

    Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?

  • Заседает Нарвское горсобрание
    Ни слова по-русски!

    Как депутатам самого русского города Эстонии, где на эстонском языке говорит меньше двух процентов населения, запрещают использовать родную речь.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • Патрульная полиция
    Дилер в форме

    Сотруднику полиции в Грузии грозит тюремный срок за незаконное приобретение, хранении и реализацию наркотических средств.

  • разработана национальная клавиатура для iOS
    Абхазский "расклад"

    Пользователи продукции компании Apple смогут писать на абхазском языке – на платформе iOS запущена абхазская клавиатура.

  • Айсель Мамедова
    Кто так поет?

    Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.

  • Здание Национального здания Армении
    Парламентский диалог

    Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Тщательнее надо!

    Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.

  • Прибытие мигрантов из Средней Азии
    Конвейерная отправка

    После России, Польши, Южной Кореи и Японии узбекские структуры занялись организованной отправкой трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Султанат Оман.

  • Анатолий Бибилов
    К провокациям готовы!

    Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.

  • Задержание представителей антифашистских организаций на марше легионеров Waffen SS в 2017 году
    Все для наци

    Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.

  • Виктор Орлов, президент литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты
    Без суда

    Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кадр из кинофильма Люди на мосту. 1960 г.
Памяти любимого артиста: Олег Табаков в жизни, на сцене и в кино
Москвичи несут цветы к портрету Табакова у входа в МХТ имени Чехова
Москвичи несут цветы к портрету Табакова у входа в МХТ имени Чехова
Топ - 50 самых дешевых стран для жизни
Рейтинг самых дешевых для жизни стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться