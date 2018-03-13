RT: ограничение деятельности в Британии ведет к поляризации общества

Телеканал RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность СМИ и отметил, что ограничение его деятельности в Великобритании ведет к еще большей поляризации в обществе.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. В понедельник несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Симоньян прокомментировала новые нападки на Sputnik и RT

"RT играет важную роль в создании полной новостной картины для своей аудитории, телеканал получил множество наград в области журналистики. Данные инициативы лишь показывают, насколько сильно некоторые публичные деятели готовы отвернуться от их собственных граждан, а также демонстрируют отсутствие какого-либо желания наладить связь с избирателями с помощью тех каналов, которые они выбирают для получения новостей. Это лишь ведёт к ещё большей поляризации в обществе, на которую так часто жалуются", — говорится в заявлении телеканала RT, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что "любое сокращение вещания RT несомненно нанесёт ущерб британскому обществу, которое обращается к RT, поскольку уже многие годы телеканал показывает чрезвычайно важные, но нерассказанные истории, а также проигнорированных людей, в том числе многих депутатов и других общественных деятелей Великобритании, которые были исключены из публичных обсуждений основными СМИ".

Американский век" умер: его убил Путин>>>

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество". Президент России Владимир Путин, комментируя решение ЕП, заявил, что принятие этой резолюции свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе, при этом выразив надежду, что здравый смысл восторжествует и до реальных ограничений дело не дойдет.

Давление на российские СМИ на Западе будет только нарастать, вероятность введения ограничительных мер в отношении RT в Великобритании вполне реальна, но Россия должна увеличивать свое информационное присутствие за рубежом, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Таким образом он прокомментировал намерение британского медиарегулятора Ofcom рассмотреть варианты действий в отношении RT после заявления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте в среду.

"Запрет RT, к сожалению, абсолютно реален, потому что зачем Англии популярное и высокопрофессиональное СМИ, которое говорит, как все есть на самом деле? И к сожалению, их общество готово какую-то зомбирующую таблетку, прививку глупости принять… Если речь о том, верю ли я в плохой сценарий — да, потому что все в этом направлении идет. Что этому противопоставить? Нужна наступательная информационная политика. Если бьют по RT, значит, надо создавать какие-то другие, дополнительные СМИ. Сейчас у нас есть только Sputnik и RT. По ним идет основной удар. А если бы у нас было десять радио Sputnik, то они бы устали просто метаться и все их перекрывать", — сказал Малькевич.

© Sputnik/ Владимир Сергеев Sputnik.Мнения: европейцы считают новые санкции США неприемлемыми

Он считает, что заявление Мэй о высокой вероятности причастности России к отравлению работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "шито белыми нитками". По мнению члена ОП РФ, западные политические лидеры начинают "нагнетать обстановку", когда у них начинаются проблемы во внутренней политике.

"Успехов в экономике нет, в политике внутренней успехов нет, партия твоя трещит по швам… и рано или поздно предстоит держать ответ, а тут вдруг подвернулась история, которая позволяет от всего абстрагироваться. И какой "высокий" слог! Под этим соусом можно укрепить свою власть и ближайший год посвятить исключительно каким-то полувоенным действиям… История повторяется как фарс, и никаким Черчиллем ей (Мэй — ред.) не стать. Будет изображать осажденный остров, который атакуют полчища каких-то неистовых агентов КГБ с ракетами. И в рамки этого вписывается и тотальная война на уничтожение RT, которая уже ведется в США, отчасти во Франции, ну а теперь еще и в Великобритании", — добавил Малькевич.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

В понедельник днем Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она заявила, что потребовала от России до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. Доказательств обвинений британская сторона не привела. В понедельник несколько парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду. Как говорится в заявлении представителя Ofcom, британский медиарегулятор рассмотрит возможные действия в отношении российского телеканала RT после выступления Мэй в парламенте.

Новое оружие России: Путин "закрывает" Америку>>>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.