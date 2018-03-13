"Lady in red" от Dolce & Gabbana: экс-супруга Джигарханяна произвела фурор

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. История обычной украинской домработницы, которая потихонечку заползает своим хозяевам сначала в карман, потом за пазуху, и наконец и вовсе занимает их место, как в случае с экс-супругой знаменитого артиста Армена Джигарханяна, продолжается.

На вручении профессиональной музыкальной премии Bravo, проходившей в Большом театре, Виталина Цымбалюк-Романовская блеснула в красном платье от Dolce & Gabbana.

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Появление Цымбалюк-Романовской вызвало настоящий переполох.

"Это раньше она была в тени армянского мужа, сегодня же — а-ля светская львица. Виталина оказалась вместе с Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым, Родом Стюартом, Светланой Захаровой, Хосе Каррерасом и другими мировыми суперзвездами на вручении профессиональной музыкальной премии Bravo, в Большом театре", — пишет российская интернет-газета Дни.Ру.

Всем врагам назло на спине у скандальной "роковой" пианистки красовался огромный лейбл знаменитого модного дома, свидетельствующий о состоянии и статусе обладательницы.

"Экс-супруга знаменитого актера может себе позволить такие туалеты, так как неожиданно стала богата и знаменита. И пусть бывшая подруга Элина Мазур обзывает ее домработницей Викой из Киева, пусть престарелый бывший муж кричит в эфире федерального канала чушь из серии "воровка, посадить воровку", — говорится в публикации.

Некоторые делали селфи с обладательницей трех шикарных квартир и солидного капитала, просили обворожительную Виталину об автографе, жали ей руки и говорили слова поддержки.

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В ответ экс-супруга Джигарханяна улыбалась, благодарила и была, казалось, счастлива, так как она вновь произвела фурор.