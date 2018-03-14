Мироздание Стивена Хокинга: пожалуй, я верю в Бога

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Всемирно известный английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг, скончавшийся сегодня в Великобритании, посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.
Человек, проведший большую часть жизни в инвалидном кресле, а со временем полностью парализованный, говоривший при помощи синтезатора речи, он вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, писал книги, становившиеся бестселлеры, и даже снялся в сериале.
История жизни и творчества Стивена Хокинга достойна восхищения и изучения, поскольку его беспримерное жизнелюбие, противостояние трагическим превратностям судьбы и высочайшая творческая активность в условиях, явно не располагающих к тому, вдохновят еще не одно поколение людей.
Редакция РИА Новости собрала наиболее известные цитаты знаменитого ученого.
О Боге и Вселенной
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AP Photo / Matt DunhamСтивен Хокинг
- "Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной".
- "Хотя наука может решить вопрос, как Вселенная возникла, она не может ответить, почему Вселенная появилась".
- "Четырехмерное пространство представить себе невозможно. Лично я с трудом представляю себе даже трехмерное пространство!"
- "Я не сомневался, что почти всем интересно, как функционирует Вселенная, но большинство не выносит математических формул — я и сам-то их не очень люблю".
О науке и человечестве
- "За человеческой расой числится не так уж много разумных свершений".
- "Кто-то сказал мне, что каждое уравнение, которое я включаю в книгу, сокращает продажи в два раза".
- "Когда я слышу о коте Шрёдингера, моя рука тянется к пистолету".
- "Блуждание по интернету — настолько же безмозглая идея, как постоянное переключение телеканалов".
- "Я считаю, что даже новые будущие теории не сделают возможными путешествия во времени. Иначе нас уже захлестнул бы поток туристов из будущего".
- "Слухи о падении людей за край Земли несколько преувеличены".
- "Ученые и проститутки берут деньги за то, что им самим доставляет удовольствие".
О судьбе и об определенности
- "Я заметил, что даже те люди, которые утверждают, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу".
- "Все ли предопределено? Ответ — да, все предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено".
О жизни и смерти
- "Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой — не очень-то".
- "Мой врач сказал Элейн (вторая жена — ред.), что я отправляюсь домой умирать. В дальнейшем я поменял врача".
- "Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать".
- "Перспектива умереть рано заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить".