Мироздание Стивена Хокинга: пожалуй, я верю в Бога

Вселенная философа - английского физика-теоретика и популяризатора науки Стивен Уильям Хокинг в наиболее ярких и известных его цитатах.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Всемирно известный английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг, скончавшийся сегодня в Великобритании, посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.

Человек, проведший большую часть жизни в инвалидном кресле, а со временем полностью парализованный, говоривший при помощи синтезатора речи, он вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, писал книги, становившиеся бестселлеры, и даже снялся в сериале.

История жизни и творчества Стивена Хокинга достойна восхищения и изучения, поскольку его беспримерное жизнелюбие, противостояние трагическим превратностям судьбы и высочайшая творческая активность в условиях, явно не располагающих к тому, вдохновят еще не одно поколение людей.

Редакция РИА Новости собрала наиболее известные цитаты знаменитого ученого.

О Боге и Вселенной © AP Photo / Matt Dunham Стивен Хокинг

"Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной".

"Хотя наука может решить вопрос, как Вселенная возникла, она не может ответить, почему Вселенная появилась".

"Четырехмерное пространство представить себе невозможно. Лично я с трудом представляю себе даже трехмерное пространство!"

"Я не сомневался, что почти всем интересно, как функционирует Вселенная, но большинство не выносит математических формул — я и сам-то их не очень люблю".

О науке и человечестве

© REUTERS/ Alonso Gonzales Британский ученый Стивен Хокинг с женой Элайн в Испании

"За человеческой расой числится не так уж много разумных свершений".

"Кто-то сказал мне, что каждое уравнение, которое я включаю в книгу, сокращает продажи в два раза".

"Когда я слышу о коте Шрёдингера, моя рука тянется к пистолету".

"Блуждание по интернету — настолько же безмозглая идея, как постоянное переключение телеканалов".

"Я считаю, что даже новые будущие теории не сделают возможными путешествия во времени. Иначе нас уже захлестнул бы поток туристов из будущего".

"Слухи о падении людей за край Земли несколько преувеличены".

"Ученые и проститутки берут деньги за то, что им самим доставляет удовольствие".

О судьбе и об определенности

© Photo: NASA Британский ученый Стивен Хокинг во время полета в невесомости в самолете Boeing 727

"Я заметил, что даже те люди, которые утверждают, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу".

"Все ли предопределено? Ответ — да, все предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено".

О жизни и смерти

"Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой — не очень-то".

"Мой врач сказал Элейн (вторая жена — ред.), что я отправляюсь домой умирать. В дальнейшем я поменял врача".

"Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать".

"Перспектива умереть рано заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить".