Как заставить туристов бегать наперегонки по виноградникам

На Международной туристической выставке в Москве Молдова представлена очень ярко и вкусно - благодаря весенней гамме в оформлении стенда и дегустации вин под национальные блюда.

Юбилейная 25-я Московская международная туристическая выставка MITT собрала в столичном Экспоцентре рекордное количество участников. На выставку приехало более двух тысяч компаний из 190 стран. Внимание туроператоры, компании и национальные стенды привлекают по-разному — ряжеными артистами, музыкантами, закусками, оформлением. А уже дальше все зависит от представителей страны на стендах — от их умения красиво говорить, завлекать и убеждать.

Молдова среди других стран выигрышно выделяется благодаря дизайну национального стенда и возможностью под вкусные закуски продегустировать знаменитые молдавские вина.

© Sputnik/ Алексей Стефанов Национальный стенд Республики Молдова

Винными тропами © Sputnik/ Валерий Мельников Винная Молдова: в каких странах любят молдавский алкоголь

"Недавно у нас стартовала кампания "Ждем в гости", и мы продвигаем ее на всех рынках. Только что завершилась международная туристическая выставка в Берлине, а сейчас проходит в Москве, — вызвалась быть нашим виртуальным гидом по турам в Молдову глава Национальной ассоциации туристических компаний Республики Молдова Анна Колца. — Молдова хочет видеть у себя гостей, в том числе из России. Мы будем рады и нашим гражданам, которые живут в самых разных странах мира. Пусть берут с собой друзей и приезжают — у нас есть на что посмотреть, чем заняться".

Изюминкой привлечения туристов Анна Колца считает возможность посетить винодельни Молдовы, попробовать натуральные сочные фрукты и познакомиться с национальной кухней. В последнем случае можно выбрать сельский туризм — убежать от городского шума в деревню и питаться только домашней едой, которую предлагают в пакете услуг.

"Винные туры с дегустацией — это наша гордость. Качество молдавского вина очень сильно изменилось в лучшую сторону. Люди приезжают, дегустируют, и удивляются тому, насколько оно вкусное — наши винодельческие компании постоянно получают медали на международных выставках. А под плацинду и другие закуски — пробы снимаются особенно незабываемо. Сейчас в Кишиневе открылось множество винотек, где можно продегустировать вино, узнать, как оно было сделано, и купить его", — говорит Колца.

© Sputnik/ Алексей Стефанов Анна Колца

Рекомендует она и поездку в замок Мими, открывшийся для посетителей буквально пару лет назад. Он был построен последним губернатором Бессарабии Константином Мими в начале прошлого века по образу французских поместий, и считается винным замком. Как рассказала глава Национальной ассоциации туристических компаний Республики Молдова, здесь у туриста есть возможность полюбоваться архитектурой, продегустировать вино и насладиться молдавской кухней.

© Sputnik. Vladimir Polusatov В Кишиневе наградили лучших виноделов BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST

Вскоре владельцы замка обещают построить и небольшой отельный комплекс, чтобы туристы могли задерживаться на несколько дней и, как говорит Анна Колца, испытывать удовольствие от особого предложения — Spa & Wine.

Турфирмы Молдовы предлагают винные туры как для индивидуальных гостей, так и для групп туристов. Но есть и совсем оригинальное предложение для корпоративных клиентов.

"Это уникальная осенняя программа. Гостей разбивают на группы по 45-50 человек, и они наперегонки собирают виноград, рассчитывая на определенную награду, а после этого сами топчут этот виноград, после чего вино разливается в бутылки, на них наклеиваются этикетки, какие пожелают туристы, например, с логотипом компании, и забирают эти призы с собой. Время пролетает незаметно, но незабываемо, — гости радуются солнечной погоде, а она осенью в Молдове замечательная, хорошей музыке, вину и вкусной еде", — поясняет Колца.

Похожая программа для корпоративных клиентов есть и в конце июня — гостям предлагают собирать черешню. Как и в случае с виноградом — туристы разбираются на две команды, и наперегонки набирают ведра с этой сочной ягодой.

Из Молдовы с любовью

По статистике, чаще других Молдову посещают туристы из России. Но нередко на улицах Кишинева можно встретить американцев, канадцев, мексиканцев, представителей европейских и азиатских стран. В привлечении гостей из новых стран, по мнению советника по экономическим вопросам посольства Республики Молдова в РФ Октавиана Берзана, помогают именно международные выставки.

© Sputnik/ Алексей Стефанов Октавиан Берзан

© Sputnik/ Виталий Аньков Винные виновники торжества - сразу два международных события в Молдове

"Год назад на выставке MITT от Молдовы на национальном стенде участвовало 10 компаний, а в том году — уже 20, а в следующем, уверен, будет еще больше. Это говорит об интересе наших компаний к российскому туристу. Мы надеемся, что будет и обратный эффект. Но не только на туристических выставках мы рассказываем о Молдове, и презентуем возможности в сфере туризма. Да, у нас нет моря, гор, страна маленькая, но у нас есть свои изюминки. И одна из них — винные туры", — еще раз упомянул о востребованном предложении Октавиан Берзан.

Он отметил, что статистика по прибывающим в страну туристам ведется, но она не полностью отражает реальность, поскольку многие гости приезжают, минуя турфирмы, и живут в частном секторе, где за небольшие деньги тоже можно получить отличный сервис.

А дальше — каждый турист найдет для себя в Молдове что-то особенное, и обязательно привезет из поездки массу эмоций, сувениров и пару-тройку бутылок отличного молдавского вина.