Захарова: Москва готова расследовать дело Скрипаля, но никто не дает

Как считают в Министерстве иностранных дел, у России нет мотивов отказываться от сотрудничества при расследовании отравления Скрипаля.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. У Москвы нет ни одного мотива отказываться от взаимодействия по расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы можем долго рассуждать о том, кому могла быть выгодна вся эта история. Нет ни одного параметра, ни одного мотива, который был бы у Российской Федерации. Не то, что осуществлять подобные вещи, но отказываться от взаимодействия по данному вопросу", — сказала Захарова, которую цитирует РИА Новости.

"Больше всего мы хотим на сегодняшний день по данному вопросу — начать конкретную работу с британской стороной. Мы никак не можем понять, почему не только нам, но никому не предоставляются конкретные данные", — добавила она.

© REUTERS/ Henry Nicholls Зачем в Британии отравили Скрипаля?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

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Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По словам министра иностранных дел РФ, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.