Жена Дональда Трампа-младшего подала на развод

Пара прожила в браке двенадцать с половиной лет.

КИШИНЕНВ, 16 мар — Sputnik. Дональд Трамп-младший и его супруга Ванесса решили развестись, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал портал Page Six.

По данным издания, 40-летняя Ванесса Трамп подала накануне заявление в суд в Манхэттене. Авторы статьи утверждают, что речь идет о разводе по обоюдному согласию. Это делает маловероятной юридическую борьбу за опеку над пятью детьми.

"Мы невероятно уважаем друг друга и наши семьи. У нас есть пятеро прекрасных детей и они — наш главный приоритет в жизни. Пока идет развод, мы просим общественность о конфиденциальности", — приводит слова пары портал.

Поскольку у пары имеется брачный договор, им не придется решать, с кем из родителей останутся дети. Также Ванесса сообщила, что не собирается делить активы семьи.

Ванесса и Дональд были в браке с 2005 года. У них родились две дочки и три сына. Старшей из них десять лет, а самой маленькой — три года.

За неделю до того, как стало известно о начале бракоразводного процесса, в СМИ появилась информация, что у пары есть разногласия и семейные проблемы на почве путешествий супруга и неоднозначных постов в Twitter.