Владимир Пресняков занял одно из судейских кресел проекта "Ты супер!"

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Популярный певец Владимир Пресняков-младший, которому, кстати, 29 марта исполнилось 50 лет, вновь посетил детский вокальный конкурс "Ты супер!". В первом сезоне исполнитель приходил на программу, чтобы поддержать участницу из Курска Валерию Шачневу, а во втором сезоне он оказался в одном из судейских кресел.

Появление Преснякова-младшего в качестве члена жюри стало сюрпризом для всех участников, а особенно для 11-летней Эльвиры Филатовой. Конкурсантка подготовила для выступления песню Преснякова "Острова", и ее нисколько не смутило присутствие исполнителя этой композиции в зале — она отлично исполнила хит, добившись того, что загорелись все четыре зеленые кнопки. На этом выступление Эльвиры не закончилось, девочка прочитала стихотворение в честь дня рождения Владимира.

"Эльвира, когда я записывал песню "Острова", мне тоже было 11 лет. Для меня это целая эпоха! Я сразу вспомнил счастливое детство, перенесся в светлую веселую Москву. Своим выступлением ты вернула меня в этот замечательный беззаботный возраст" — признался Пресняков.

Как молдавский участник "Ты супер! стал фуд-блогером>>>

"Ты супер!" - это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. "Ты супер!" — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

Mikhail ZILBER Владимир Пресняков

Увидеть Владимира Преснякова в жюри проекта "Ты супер!" зрители НТВ смогут в 24 марта, в субботу, в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.