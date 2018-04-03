Россия ни при чем: что известно о веществе, которым отравили Скрипаля

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, заявил глава военной лаборатории в Портон-Даун, которого цитирует РИА Новости. CC0 / mielcar "Завтрак шпиона": новые версии Лондона в деле Скрипаля абсурдны

Захарова: Москва готова расследовать дело Скрипаля, но никто не дает>>>

При этом глава лаборатории Гари Айткенхэд подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

Шаманов о расследовании дела Скрипаля: лицо вора увидим при фонарях>>>

"Мы не установили, где именно оно было произведено, но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам", — заявил он.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.