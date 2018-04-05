Выжить после Пасхи: врач раскрыл всю правду о крашеных яйцах

Какие красители лучше использовать для пасхальных яиц, как выбирать и хранить продукты - об этом в интервью Sputnik рассказала директор муниципального центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Глава муниципального центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ рассказала в комментарии Sputnik о рисках, которые таят красители для пасхальных яиц.

"Лично я отдаю предпочтение натуральным красителям — луковой шелухе — яйца получаются очень красивого золотистого цвета. Но если кому-то нужны яйца непременно алого цвета, то надо выбирать пищевые красители", — сказала собеседница.

По ее словам, на упаковке должно быть указано, что это пищевой краситель, а также описан состав и срок хранения. Врач подчеркнула, что нельзя покупать краску для яиц вне специализированных торговых точек.

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"Нельзя покупать краску для яиц посреди улицы, по ложечке, когда неизвестно, что нам подсовывают. Если при варке треснула скорлупа и белок окрасился, то уже можно сказать, что краска не очень качественная. Вообще лучше применять натуральные красители. Некоторые также используют листья петрушки, и как-то еще украшают яйца. Я рекомендую натуральные красители", — сказала Сувейкэ.

© Sputnik/ Михаил Мордасов Яйца красят в луковой шелухе к празднику Пасхи.

Как долго можно хранить яйца?

По ее словам, хранить крашенные яйца можно максимум два дня. Как отметила специалист, не рекомендуется оставлять их в холодильнике до Радуницы (поминальных дней), так как яйца будут уже несъедобными.

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"Не рекомендуется, чтобы еда залеживалась более двух часов на столе. Это нежелательно. И вообще надо быть внимательными, так как сейчас торговцы предлагают различные продукты. Был пост, а теперь им надо продать товар. Рекомендую покупать продукты в авторизированных местах. Обращать внимание даже при покупке яиц на внешний вид товара", — добавила Сувейкэ.

Как выбирать яйца?

Скорлупа должна быть целой и чистой.

Белок и желток должны быть чистыми, без каких-либо пятен.

Обращать внимание на запах яиц, так как могут попасться испорченные.

На яйцах должны быть печати с датой производства.