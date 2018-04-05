Новое в Facebook: приложения прекратят считывать данные пользователей

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах в соцсети, отмечает РИА Новости.

"С сегодняшнего дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будет получать доступ к списку гостей или постам на стене событий. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию", — говорится в пресс-релизе компании.

Подобная же мера касается и групп, в которые входят пользователи.

Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, статуса отношений, списку друзей, а также истории образования и трудоустройства и других личных пользовательских данных.

Компания пообещала, что в течение следующей недели запретит сторонним разработчикам запрашивать пользовательские данные, которые ранее были в свободном доступе, если выяснится, что человек не использовал приложение этих разработчиков ни разу за последние три месяца.

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Дополнительно Facebook дезактивирует функцию, позволявшую искать профили пользователей, вводя их телефонные номера или электронную почту в строку поиска. Отмечается, что злоумышленники могли пользоваться этой функцией для "порчи" общественного профиля большинства пользователей в соцсети.