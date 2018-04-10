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Международный аэропорт Кишинева

Несколько рейсов в аэропорту Кишинева отменены: какова причина

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Общество
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Забастовки в Германии внесли коррективы в расписание Международного аэропорта Кишинева: что делать, если рейс отменили.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Сотни рейсов немецкой авиакомпания Lufthansa отменены во вторник из-за забастовки в аэропортах Германии.

Аэропорт
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Отдых испорчен: что делать, если рейс отменили или задержали

Ранее в понедельник профсоюз Verdi сообщил, что персонал аэропортов нескольких городов Германии (в том числе Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена) проведет забастовку во вторник.

Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы.

Позднее в компании Lufthansa рассказали, что в связи с забастовкой будет отменено около 800 рейсов во вторник.

Что на самом деле ждет граждан Молдовы при отмене авиарейса>>>

"Из-за забастовки в аэропортах Германии, которая проходит сегодня, 10 апреля, нарушено расписание полетов, в том числе из аэропорта Франкфурта. Таким образом, рейсы из Международного аэропорта Кишинева в/из Франкфурта аннулированы", — отметили в аэропорту Кишинева.

Там порекомендовали обращаться за дополнительной информацией в представительство авиакомпании Lutfhansa по телефонам: (+373 22) 24-40-83 / 83-88-38.

На сайте Органа гражданской авиации есть разъяснение, что делать в ситуации, когда рейс задерживают или отменяют вовсе.

Рейс отменили

Как отметили в Органе гражданской авиации Молдовы, в случае отмены рейса пассажирам должны быть предоставлены помощь и обслуживание, в том числе, в случае возможного альтернативного рейса. Кроме того, пассажиры имеют право на возмещение ущерба.

"В момент объявления об отмене рейса пассажирам должны быть предоставлены разъяснения, касающиеся возможностей использования альтернативного транспорта", — подчеркивается в информации, размещенной на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) Молдовы.

При этом авиаперевозчик не обязан возмещать ущерб, если он может доказать, что отмена рейса вызвана чрезвычайными обстоятельствами, которые невозможно было предотвратить, несмотря на все принятые разумные меры.
Бремя доказывания того, что пассажир был проинформирован об отмене рейса, с указанием точного момента уведомления, несет авиакомпания.

Рейс задерживается

Как отметили в Органе гражданской авиации, пассажиры имеют право на возмещение ущерба, оказание помощи и обслуживание в случае задержки рейса:

  • на два часа для рейсов протяженностью 1 500 км или меньше,
  • на три часа или более для всех рейсов в рамках Европейского экономического сообщества протяженностью более 1 500 км и всех других рейсов протяженностью от 1 500 до 3 500 км,
  • или на четыре часа или более в случае всех рейсов, не подпадающих под первые две категории.

На что рассчитывать при отмене/задержке рейса?

При отмене/задержке сумма возмещения ущерба составляет:

  • 250 евро для всех рейсов протяженностью 1 500 км и меньше;
  • 400 евро для всех рейсов протяженностью от 1 500 до 3 500 км;
  • 600 евро для всех рейсов, не подпадающих под первые две категории.

При этом авиаперевозчик может сократить указанное в параграфе 1 возмещение ущерба на 50%.

"Возмещение ущерба выплачивается наличными средствами, электронным банковским переводом, денежным платежным ордером, банковским чеком или, с согласия пассажира, туристическим или иным ваучером", — сказано в сообщении ОГА.

Если пассажирам предлагается альтернативный рейс до конечного пункта назначения, время прибытия которого не превышает запланированное время прибытия первоначально забронированного рейса:

  • на два часа для всех рейсов протяженностью 1 500 км или меньше,
  • на три часа для всех рейсов протяженностью от 1 500 до 3 500 км, или
  • на четыре часа для всех полетов, не подпадающих под первые две категории.

Что должна предложить авиакомпания?

  1. возмещение, в течение семи дней, полной цены покупки билета за несовершенную часть или части полета, а также за уже совершенную часть или части полета, если рейс стал бесполезным в контексте первоначального плана путешествия пассажира, включая, в соответствующих случаях, оплату ближайшего обратного рейса до точки отправления;
  2. альтернативный рейс до места назначения в сопоставимых условиях перевозки в кратчайшие сроки, или
  3. альтернативный рейс до места назначения в сопоставимых условиях перевозки в более позднее, удобное для пассажира время, при наличии свободных мест.

Что пассажир может потребовать при отмене/задержке рейса?

  • еду и прохладительные напитки в объеме, соответствующем времени ожидания;
  • размещение в гостинице, если требуется пребывание в течение одного или нескольких суток, или пребывание в течение большего периода, чем запланировано пассажиром;
  • проезд между аэропортом и местом размещения (гостиницей и т.д.).

Кроме того! Пассажиры имеют право на два бесплатных телефонных звонка и отправку бесплатных сообщений по телексу, факсу или электронной почте.

Важно! При применении вышеуказанных положений авиаперевозчик должен уделять особое внимание потребностям лиц с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц или сертифицированных собак-компаньонов, а также детей без сопровождения.

Интересно! К слову, есть даже специальные онлайн ресурсы, которые могут рассчитать размер компенсации за отмену/задержку рейсов. К примеру, compensair.com, на котором также расписаны все права пассажира и спорные ситуации.

Пассажир, знай свои права!
© Sputnik/ Nicolai Kibich
Пассажир, знай свои права!

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Теги:
отмена рейсов, забастовка, Германия, Молдова, Общество
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