Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на военной базе

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, ранее выписанная из больницы в Солсбери, была доставлена в госпиталь на военной базе.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, ранее выписанная из больницы в Солсбери, была доставлена в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun, которую цитирует РИА Новости. © Sputnik/ Sergey Guneev Газовая атака: как связаны "дело Скрипаля" и "Северный поток-2"

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В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Она в госпитале на военной базе ради ее собственной безопасности, а также для наблюдения за ее здоровьем", — цитируется источник.

Издание не уточнило, о какой именно военной базе идет речь.

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Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в понедельник. По сообщению Би-би-си, после выписки ее доставили "в безопасное место". Представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.