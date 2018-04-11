Посол Азербайджана в Молдове: явка на выборах президента высокая

Граждане Азербайджана, живущие в Молдове, имеют возможность отдать свой голос на выборах президента своей страны.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В Кишиневе в среду наблюдается активная явка избирателей на выборах президента Азербайджана, сообщил корреспонденту Sputnik посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

"К 12 часам проголосовало более 40 граждан — это сотрудники Посольства Азербайджана в Румынии, которые приехали, сотрудники нашего посольства и члены их семей, а также много студентов, которые получают образование в университетах Молдовы. Они очень активно голосуют", — отметил Османов.

По его словам, "активность высокая, и это очень радует".

В среду в Кишиневе проходит голосование на выборах президента Азербайджана. Единственный избирательный участок в Посольстве Азербайджана в Молдове открылся в 08.00 и закроется в 19.00.

"Процесс голосования проводится в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и другими законодательными актами Азербайджанской Республики в данной сфере. Для граждан, обладающих правом голоса, в избирательном участке созданы все условия для их голосования. В настоящее время голосование продолжается", — отметили в пресс-службе посольства Азербайджана в Молдове.

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Там же добавили, что в голосовании принимают участие азербайджанские дипломаты, аккредитованные в Молдове и Румынии, члены их семей, граждане Азербайджана, временно проживающие и находящиеся в командировке в Республике Молдова.

Всего в нашей стране зарегистрировано 174 избирателя из Азербайджана.

Внесенные ранее изменения в конституцию этого государства сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.