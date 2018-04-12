Первый за два с половиной года прямой авиарейс из России в Египет вылетел в среду вечером.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом: первый почти за 2,5 года самолет "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Каир.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Самолеты глазами молдавских и иностранных фотографов

Рейс SU400 вылетел из аэропорта "Шереметьево" вечером в среду. В пресс-службе авиакомпании РИА Новости рассказали, что первым рейсом в столицу Египта отправились почти 120 пассажиров.

Египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.