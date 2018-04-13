"Мы ребята с юмором": Симоньян прокомментировала статус иноагента RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя статус иноагента RT в США, заявила, что телеканал "троллит" тех, кто это придумал".

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что после того, как телеканал вынудили зарегистрироваться в США в качестве иноагента, он пишет "огромными буквами" на всех своих зарубежных стендах "иностранный агент", с юмором реагируя на ситуацию.

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"Мы же ребята с юмором, мы любой статус превращаем в троллинг тех, кто нам этот статус присвоил. Мы, например, на всех наших стендах на всех международных форумах и других мероприятиях раньше писали "RT", "международный информационный канал", а теперь мы огромными буквами пишем "иностранный агент" и превращаем это в юмор. Ну, иначе невозможно. Ну что, мы будем с побитыми лицами ходить и плакать? Не будем", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

Она добавила, что, возможно, следом за RT статус иноагента может быть присвоен и китайским телеканалам, вещающим на территории США.

"Насколько я знаю, они сейчас решили — по крайней мере, я слышала, что они собираются это сделать — взяться за китайцев тоже… Не знаю, случилось ли это уже или нет и каковы у них сейчас взаимоотношения, но голоса с призывами были слышны, а у нас же тоже все начиналось с голосов и с призывов", — заметила Симоньян.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

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Также Маргарита Симоньян коснулась положения RT на рынке СМИ в США. За то время, пока на Западе боролись с RT, аудитория телеканала выросла на треть, заявила его главный редактор Маргарита Симоньян.

"Нам недавно пришли очередные цифры исследования. Результаты говорят о том, что за то время, пока они нас гнобят… пока с нами борется весь правдорубческий свободолюбивый мир, наша аудитория в этом мире выросла на треть", — сказала Симоньян.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию компании Ipsos, еженедельная телеаудитория канала RT за последние два года выросла более чем на треть: на сегодняшний день 100 миллионов человек смотрят RT каждую неделю в 47 из более чем ста стран, в которых доступен телеканал.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.