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Мария Малышева
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Психолог: есть хороший способ отучить себя от сладкого

Общество
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Специалист по психосоматике Мария Малышева объяснила в эфире радио Sputnik причины пристрастия к сладкому.

Наверное, нет ни одного человека, который не любил бы побаловать себя сладеньким. Особенно это касается вечно худеющих, которых постоянно тянет съесть 1-2 конфетки с чаем.

Почему мы так любим сладкое? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дала руководитель программ "Дружу с телом", психолог Мария Малышева.

"У каждого своя причина, почему он ест сладкое. Первая — потому что оно вкусное, а все, что нам вкусно, организм хочет еще и еще. Получается так, что маленькие дети пробуют сладкое и потом начинают еще больше его хотеть. А если еще и мама его запрещает, то все, мы знаем, что запретный плод сладок. Вторая причина — это какой-то ритуал. Если мы привыкли в детстве после обеда съедать пару конфеток с чаем, то очень трудно потом от этого отказаться", — заявила эксперт.

По словам Малышевой, чаще всего, когда мы думаем, что хотим конфетку или шоколад, на самом деле организм хочет что-то более сытное, поэтому не стоит торопиться есть сладкое.

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Теги:
вред для здоровья, сладости, конфеты, сахар, еда, Мария Малышева


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