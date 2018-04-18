Названа страна с самым вкусным пивом в мире

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Специально к началу сезона прогулок и отдыха на свежем воздухе был проведен опрос российских путешественников, по результатам которого установлено, какое пиво они считают самым вкусным.

Так, победила Чехия. Почти половина (44%) российских туристов единодушны в том, что лучшее пиво нужно искать именно в этой стране.

Не менее знаменитое немецкое пиво, для приготовления которого в Германии с 1516 года разрешено использовать исключительно воду, хмель, солод и дрожжи, завоевало 23% поклонников из России. Бельгия с ее оригинальными элями и ламбиками заняла почетное третье место с 18% голосов.

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Также в десятку стран с самым вкусным пивом попали Ирландия (6%), Англия (2,3%), Нидерланды (1,8%), Шотландия и Япония (по 1,3%), Мексика (1,2%) и США (1%).