В Башкирии школьник напал на подружку и хотел поджечь учебный класс

Ученик школы №1 города Стерлитамак в Башкирии, который нанес ножевое ранение учительнице, однокласснице и себе, не состоял на учете в правоохранительных органах.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Инцидент в школе в Башкирии произошел в среду, 18 апреля. Школьник попытался поджечь учебный класс в башкирском Стерлитамаке, он задержан, отмечает РИА Новости.

"Инцидент произошел в школе номер 1 в Стерлитамаке. По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", — рассказали в экстренных службах республики.

Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра. Обстоятельства выясняются. Тем временем следователи выехали в школу.

"На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются. Решается вопрос о возбуждении уговорного дела", — сообщили в пресс-службе СК России.

При том ученик школы №1 города Стерлитамак в Башкирии, который нанес ножевое ранение учительнице, однокласснице и себе, не состоял на учете в правоохранительных органах. По предварительным данным, он воспитывался в хорошей семье.

В комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак отметили, что эта школа — коррекционная, где учатся дети с психическими расстройствами.

"В учреждении обучаются дети с задержкой психического развития. Мы также выясним, в каком состоянии был напавший мальчик", — отметил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.