Блокировка Telegram: возникли проблемы с доступом к мессенджеру

Пользователи Telegram по всему миру испытывают сложности с доступом к мессенджеру.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Пользователи популярного мессенджера Telegram не могут получить доступ к приложению.

Ранее для обхода блокировки люди использовали прокси-серверы и VPN, но теперь и они стали бесполезны.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Cуд разрешил заблокировать Telegram в России

О сбоях в работе сообщили пользователи из России, США, Великобритании, Португалии, Италии, Франции, Канады, Ирана, Испании, Саудовской Аравии, Южной Африки и других стран, отмечает РИА Новости.

Сервис downdetector, отслеживающий сбои в популярных интернет-ресурсах, зарегистрировал резкий рост сообщений о сбоях в Telegram после 5:00 по московскому времени.

Google и Amazon решают, будут ли они работать в России>>>

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе перекрывать интернет-ресурсы, способствующие его работе.