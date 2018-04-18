Новые претензии британского медиарегулятора к RT: что ответила Симоньян

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала новые претензии британского медиарегулятора Ofcom к телеканалу, связанные с "делом Скрипалей".

Ofcom увязал новые претензии к работе RT с инцидентом в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!", — написала Симоньян в Twitter.

Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор.



Сразу отвечаю: кота — не мы! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 апреля 2018 г.

​В пресс-службе RT, в свою очередь, сообщили, что после произошедшего в Солсбери редакционный подход RT не изменился.

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"Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала. Наш редакционный подход не претерпел никаких изменений после инцидента в Солсбери, и мы обсудим данный вопрос непосредственно с регулятором", — говорится в сообщении.

В середине марта Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля". Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально. При этом она выразила надежду, что британская сторона не пойдет на такой шаг.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.