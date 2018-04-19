Опасная Одесса: каким рискам подвержены жители и гости города

Серджиу Прапорщик

Одесса уже на протяжении десятилетий, если не больше века, славится как центр воров, бандитов и мошенников. Трудно сказать, правда это, или нет. Может быть это только выдумки и в Одессе не больше преступников, чем в Кишиневе.

© Sputnik / Miroslav Rotari График движения поезда Кишинев-Одесса меняется

Но в любом случае, Одесса — опасный город. Можно серьезно пострадать даже просто прогуливаясь по улице, если Вы, не дай Бог, сделали неверный шаг.

Вот о чем идет речь. Украинский журналист Владимир Тимофийчук написал на своей странице в Facebook, что те, кто проходят по улице Маринеско рискуют упасть с обрыва высотой 10 метров. На этом месте раньше было здание, которое затем снесли. Чтобы люди не попались в этот капкан, там установили металлический забор. По фотографиям 2011 года видно, что ограда на месте, но позже ее демонтировали и унесли воры.

К сожалению, местные власти не потрудились установить новый забор. Нужно отметить, что эта опасная ловушка находится на улице, которая носит имя нашего соотечественника Александра Маринеско. Он был неоднозначной фигурой, точнее его личность оценивают по-разному: одни говорят, что он был великим героем, другие считают его преступником.

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Во время Великой Отечественной войны Александр Маринеско был капитаном советской подводной S-13. В 1942 году его наградили орденом Ленина за вклад в поиски машины для шифрования сообщений "Энигма". В 1944 Маринеско обнаружил и атаковал торпедами вражеское орудие береговой обороны "Зигфрид", нанеся ему серьезные повреждения. За это он был награжден орденом Красного знамени.

Вошел в историю благодаря событиям ночью 30 января 1945 года.

Атака века

Советская подводная лодка S-13 под командованием Александра Маринеско 30 января 1945 года атаковала и отправила на дно лайнер "Вильгельм Густлофф". Эту операцию назвали "Атакой века", а Маринеско получил прозвище "подводник №1".

Также на войне действуя на той же подлодке S-13 он потопил и другой крупный транспорт противника "Штойбен". После "Атаки века" Александр Маринеско был представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил его. Позже его наградили орденом Красного Знамени.