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В Молдове сегодня отмечают День Победы

Паспорт на шелковице: участников форума Великой Победы ждет сюрприз

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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На международный форум "Великая Победа, добытая единством" в Брянск съедутся представители всех стран, входивших в Советский Союз, а также делегации от Абхазии и Южной Осетии.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik, Алексей Стефанов. Восьмой по счету международный форум, посвященный годовщине Победы и 75-летию партизанского и подпольного движения во Второй мировой войне, состоится 25 апреля в Брянске. Участие в нем примет более 250 делегатов из всех 15 стран бывшего СССР. 

Место встречи выбрано не случайно. Как отметил на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, президент Фонда развития "Институт Евразийских исследований" Валерий Турсунов, даже сегодня, спустя 75 лет, мало кто знает, насколько мощным было подпольное и партизанское движение на Брянщине. Эту малоизвестную страницу истории организаторы мероприятия и планируют открыть участникам форума, а заодно сделают оригинальный и памятный подарок — шелковицу.

"Я сам недавно с удивлением узнал о шелковице. Так во время войны называли удостоверение подпольщика и партизана, которое выписывалось на куске парашютного шелка. Этот документ был равнозначен паспорту гражданина СССР. Но в отличие от оригинала он не шуршал, его вшивали в одежду, чтобы удостоверение невозможно было найти при обыске, и, когда человек с оккупированной территории попадал на территорию СССР, шелковица считалась официальным документом", — рассказал Турсунов.

Он отметил, что с каждым годом участники форума молодеют — в этот раз также ожидается большое число молодежи, а вот ветеранов, к сожалению, становится все меньше. И все же один почетный гость в этом году примет участие в работе форума. С грузинской делегацией прилетит 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, который уже заявил организаторам, что он в любом случае 25 апреля проведет в Брянске. "Как сказал нам сам ветеран — что бы ни произошло, он обязательно будет у нас", — отметил Турсунов, чей фонд стоял у истоков проведения международного форума, а участниками первого форума как раз и были представители Северного и Южного Кавказа.

Дорогами памяти – книга о ВОВ была представлена в Кишиневе
© Sputnik . Vladimir Polusatov
"Дорогами памяти" – книга о ВОВ была представлена в Кишиневе

О том, что брянские леса во время Второй мировой войны были центром партизанского движения, говорила и директор политологического Центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова. Она рассказала, что ждет национальные делегации на форуме. Помимо участия в работе мероприятия, они возложат венки к Вечному огню у Памятника воинам и партизанам-освободителям, посетят мемориальные комплексы "Партизанская поляна" и "Хацунь". Кроме того, впервые в рамках форума участники смогут ознакомиться с историко-документальной выставкой архивных материалов под названием "Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля…".

В свою очередь ответственный секретарь "Поискового движения России", объединяющего более 42 тысяч поисковиков в 82 субъектах Российской Федерации, Елена Цунаева рассказала, что на форуме будет отмечена также их работа по поиску останков героев войны. На пленарном заседании состоится торжественная передача родственникам солдата Иллариона Стетюхи его медальона. 

Перезахоронение останков красноармейцев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Останки 62 участников ВОВ были перезахоронены на кишиневском мемориале

Останки бойца поисковый отряд "Патриот" обнаружил на месте боев 50-й армии в Карачевском районе Брянской области близ реки Лютая. Цунаева также отметила, что работа поисков была бы невозможна без тесного взаимодействия с такими же патриотами, проживающими во всех 15 странах бывшего СССР, поскольку "победители сложили свои головы в боях с оккупантами во всех уголках некогда большой страны и далеко за ее пределами".

"К сожалению, сегодня появились голоса, которые говорят о возможности новой мировой войны, и забывают о тех уроках, которые следовало бы извлечь. Нам важно помнить самим, и донести до молодых граждан, которые проживают сегодня на постсоветском пространстве, какой ценой эта победа была добыта. Ценой жизни, здоровья наших отцов, дедов, прадедов. Ученые подсчитали: если сегодня объявить минуту молчания по каждому убитому во Второй мировой войне, мир замолчит на 100 лет", — рассказал директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов. 

По его словам, после третьей мировой войны, о которой сейчас говорят, мир может уже замолчать навсегда. В завершении выступления Иксанов привел еще одну страшную цифру: солдаты, участвовавшие в Сталинградской битве, в среднем жили 24 часа. В этой связи, главная задача проекта — напомнить всем об этом, вспомнить близких людей, соотечественников, которые положили свои головы, чтобы все сегодня жили в мирных условиях. 

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Теги:
солдаты ВОВ, сюрприз, Вторая мировая война, война, ВОВ, форум, ветераны, Форум "Великая Победа", Брянск, СНГ, Молдова, Россия, Кишинев, Общество
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