"Аэрофлот" может прекратить полеты между Россией и США

"Аэрофлот", совершающий регулярные рейсы между Россией и США, может их прекратить, так как экипажи испытывают трудности с получением американских виз: возможно, эти страны останутся без авиационного сообщения.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Отношения между США и Россией стремительно ухудшаются. Компания "Аэрофлот" подтвердила проблему с получением экипажами американских виз, отмечает РИА Новости. CC0 Вашингтон что-то хочет сказать Москве

Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут остаться без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, "так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", говорится в сообщении.

"Подтверждаем", — сообщил представитель авиакомпании, отвечая на вопрос о проблемах с получением экипажами виз США.

В начале апреля в одном из каналов в Telegram появилась информация о том, что в июне компания "Аэрофлот", являющаяся крупнейшим российским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США, из-за проблем с визами, которые американское посольство отказывается выдавать и продлевать пилотам и стюардам. В пресс-службе перевозчика 12 апреля сообщили, что у компании достаточно экипажей с открытыми визами США для долгосрочного авиасообщения между странами.