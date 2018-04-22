Трогательная история в День Земли от Google

Ежегодно, 22 апреля люди по всей планете отмечают День Земли, который стал общечеловеческим символическим праздником любви и заботы о нашем общем доме и отмечается во всем мире с целью защитить окружающую среду.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В этот день Google представил новый Doodle (своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика), посвященный планете Земля. Это рассказ от доктора Джейн Гудолл. На видео она обращается ко всем жителям нашей планеты и объясняет почему День Земли так важен.

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"Я люблю животных, и все мое детство они были рядом. Однажды я была в национальном парке Гомб, и внезапно пошел дождь. Когда он закончился, я почувствовала запах мокрых волос шимпанзе. Услышала громкие песни насекомых. И чувствовала полное единение с природой — это было удивительное и волнующее чувство", — сказала Гудолл.

Она отметила, что нужно оценить взаимосвязи и роль каждого существа в переплетениях жизни. По мнению рассказчицы, нет лучшего дня, чем День Земли, чтобы принять осознанное решение и начать жить в полной гармонии с природой.

Основателем Дня Земли считается Джон Стерлинг Мортон из Небраски (США), который на заседании управления сельского хозяйства штата, будучи секретарем территории, предложил в 1872 году назначить ежегодный день, посвященный озеленению окружающей территории. Предложение было одобрено и получило широкую поддержку местных жителей. В 1882 году День Дерева был объявлен правительством Небраска официальным праздником штата, дата его приходилась как раз на 22 апреля.

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Спустя практически век — 22 апреля 1970 года в Нью-Йорке известный американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон создал группу из студентов под руководством Денниса Хайеса (учащегося Гарварда), которые впервые организовали проведение национального праздника — Дня Земли.

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Поскольку это было время активных студенческих движений, инициатива привлекла к себе много внимания. Его участники предложили обычным рядовым американцам обратить внимание на экологические проблемы современности и попытаться совместными усилиями беречь зеленую планету.

Уже через год в США было создано государственное агентство по охране окружающей среды. Сегодня эта структура работает достаточно активно и имеет тесные контакты с государственными ведомствами большинства стран, в том числе и Молдовы.

В 2009 году Генассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля.