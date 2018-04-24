Лукашенко рассказал, как Белоруссия может помочь Молдове

Белорусский лидер в послании к парламенту выступил за партнерские отношения с Молдовой и рассказал, как помочь нашей стране.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит Молдову одним из партнеров. Об этом говорится в послании к белорусскому народу и парламенту, сообщает Sputnik Беларусь.

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Лукашенко отметил, что не всегда получается наладить отношения с ближайшими соседями, в связи с чем Белоруссия вынуждена искать партнеров в Евросоюзе. Он также заявил, что Белоруссия будет поддерживать экономические связи со странами, которые покинули СНГ или находятся на стадии выхода из него. В числе партнеров Белоруссии президент этой страны видит и Молдову, подписавшую Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Нашли мы отношения с Молдовой. Они подписали договор о партнерстве с Евросоюзом. Как это на нас повлияет? Да никак! Даже сейчас ищем в этом выгоду. Чего на них бросаться и говорить: вы такие и сякие", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что страна, напротив, должна поступить по-белорусски и помочь Молдове, переживающей непростые времена.

"Загнали этих бедолаг в самый угол. Уже до 20% молдавского населения готово в Румынию вступить. Там еще и Европейский союз. И этот цветущий край рвут на части. Что им остается делать? Им не до жиру, им выжить бы", — сказал Лукашенко.

Одним из способов поддержки Молдовы он видит покупку местного вина, которое Белоруссия всегда приобретала.

"Все потребляют это вино. Давайте купим, и они будут с нами. Они будут нашими. Зачем мы создаем новые проблемы?" — сказал президент.

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В ходе своего визита в Молдову Лукашенко позитивно отозвался о вине национального производства, а также о перспективах возделывания винограда в Белоруссии.

На данный же момент Белоруссия — первый импортер молдавского вина. Президент Молдовы Додон пригласил своего белорусского коллегу снова посетить нашу страну в конце сентября-начале октября, чтобы собрать виноград и приготовить вино в Садова — родном селе молдавского лидера.

Белорусский лидер добавил, что замыкаться на одних лишь торговых операциях Минску и Кишиневу нельзя — надо совершенствовать экономические отношения, в том числе создавать совместные предприятия.