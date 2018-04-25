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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона и веб-страница на экране компьютера

Только для взрослых: юным жителям Европы запретят пользоваться WhatsApp

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе, теперь сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большей прозрачности в том, как информация используется в интернете. Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать сервис WhatsApp. Об этом говорится в заявлении компании, отмечает РИА Новости.

Не уточняется, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации.

Как сообщается, пользователи из других стран могут продолжить использовать мессенджер после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству страны.

В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations).

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Новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных.

В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц, моложе 16 лет, потребуется разрешение родителей или опекунов.

В случае нарушений требований регламента, компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.

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