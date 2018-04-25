Найдена женщина-двойник Трампа: как она выглядит

Фото жительницы испанской провинции стало чрезвычайно популярным в сети из-за поразительной физиономической схожести женщины с президентом США.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Фотография Долорес Лейс, проживающей в испанском регионе Галисия, стало стремительно распространяться в социальных сетях из-за ее сходства с президентом США Дональдом Трампом.

Снимок Долорес из селения Нантон в муниципалитете Кабана-де-Бергантиньос опубликовала в Instagram журналистка издания La Voz de Galicia Паула Васкес.

Публикация от P a u l a (@trintadenovembro) 20 Апр 2018 в 5:14 PDT



Визит представителей СМИ к Лейс никак не был связан с ее сходством с Трампом, и лишь после публикации фотографий на него обратили внимание пользователи Сети.

Se llama Dolores Leis, es gallega y se dedica a la agricultura, su foto fue publicada por @lavozdegalicia y se viralizó por su supuesto parecido a @realDonaldTrump Are you similar, Mr. President? pic.twitter.com/rhtOP7X1b2 — Miguel Ángel Verdún (@miguelverdun) 24 апреля 2018 г.

​"Я думаю, все дело в цвете волос", — прокомментировала сообщения о своей неожиданной популярности сама Лейс.