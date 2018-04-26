Мнение: влияние западных СМИ на российское общество снижается

По мнению заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, это происходит прежде всего в силу "неуклюжей политики, которую проводят западные партнёры, как в отношении в РФ в целом, так и в отношении российских СМИ".

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Противостояние Запада и Востока нарастает, однако при этом влияние западных средств массовой информации на российские СМИ и в целом на общество уходит. Так считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, которого цитирует РИА Новости.

"Традиционно принято считать, что многие СМИ, как в России, так и в Китае, находятся под серьёзным влиянием своих западных коллег. Мы сегодня в России наблюдаем процесс, когда влияние Запада на СМИ в принципе и на само российское общество уходит", — заявил Волин.

Политик выступил на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

© Sputnik / Александр Кряжев С так называемой "российской пропагандой" борются ложью

По мнению замминистра, это происходит прежде всего в силу "неуклюжей политики, которую проводят западные партнёры, как в отношении в РФ в целом, так и в отношении российских СМИ".

"Потому что в значительной степени наши медиа сегодня наблюдают, что те принципы, которые на протяжении многих лет провозглашались, записывались во многих учебниках основ журналистки, по сути дела, нарушаются самими же основополагателями в виде западных государств", — отметил Волин.

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Он пояснил, что "это касается и плюрализма мнений, это касается второй точки зрения, это касается цензуры".

"Мы видим очень серьезной степени нетерпимость как другому мнению, так и к чужой позиции, так и прямое ограничение конкурирующих средств массовой информации", — заключил Волин.