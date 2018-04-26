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Представители СНГ обсудят развитие науки

© МПА СНГ
Общество
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Заседание межгоссовета СНГ по научно-технической информации пройдет в Ереване.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. В Армении пройдет юбилейное, 25-е заседание межгосударственного координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ) стран СНГ. Мероприятие состоится в четверг в Ереване, сообщила пресс-секретарь российского центра науки и культуры в Ереване Лиана Азоян. 

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"На юбилейном заседании МКСНТИ, которое пройдет в национальной академии наук Армении, примут участие представители государств-участников СНГ — членов совета и приглашенные гости из соответствующих государственных, отраслевых структур и других заинтересованных организаций", — сказала Азоян, которую цитирует РИА Новости. 

На заседании планируется обсудить сотрудничество в сферах инновации и научно-технической информации.

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Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации был создан в 2004 году для координации действий стран СНГ в области обмена научно-технической информацией. На МКСНТИ, в частности, возлагаются функции определения приоритетных направлений деятельности по межгособмену научно-технической информацией, подготовки и утверждения планов развития совместно используемых информационных ресурсов.

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Теги:
наука, обсуждение, заседание, СНГ, Общество
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