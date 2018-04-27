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Полиция США

Что случилось в мире и в Молдове, пока все спали

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Все подробности - в утреннем обзоре событий от Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Если у природы нет "плохой погоды", то только в песне, —  судя по тому, что сейчас происходит в Кишиневе. Если еще вчера вечером было уже по-летнему тепло, то сейчас дождь и ветер омрачают общую картину. Но синоптики прогнозируют, что во второй половине дня снова выйдет солнце и весна продолжится. 

Землетрясение
© Sputnik / Miroslav Rotari
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А вот, что невозможно прогнозировать, так это землетрясения: вчера вечером в Румынии произошло второе землетрясение за сутки. У первого толчка магнитуда была 4,5, у второго чуть более 3-х. Но в Молдове многие тоже ощутили колебание почвы. 

Международная подборка событий

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения, отмечает РИА Новости. 

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.

"Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.

Проблемы в армии Германии

Военные Германии выразили недовольство правительству.

Николай Власов
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Армия нуждается в миллиардном вливании, а власти медлят, отметил глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер. Оборонное ведомство ФРГ уже напоминало властям, что стране не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО, сообщает РИА Новости.  

По мнению Вюстнера, оборонный бюджет Германии должен вырасти на 15 миллиардов евро к 2021 году. Иначе, предупредил Вюстнер, страна столкнется "с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности" из-за невозможности обновить инфраструктуру и вооружения.

Взрыв в США

На нефтеперерабатывающей фабрике в США Husky Energy (в городе Сьюпириор, штат Висконсин), произошел взрыв, который привел к пожару. 

Проверка сообщения о бомбе. Архивное фото
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На воздух взлетела емкость в которой были сырая нефть и битум. В аккаунтах местной полиции в социальных сетях появилась информация, что пострадали 20 человек, пятеро доставлены в больницы.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошел утром по местному времени, уточняет РИА Новости.

Эвакуация из-за котенка

В Новосибирске почти 200 пассажиров электрички эвакуировали из-за угрозы взрыва. Контролер обнаружил подозрительную коробку и вызвал спасателей. Пришлось пассажиров пересадить в другой состав. Когда специалисты осматривали вагон и проверили коробку, то обнаружили действительно непростой "сюприз". Точнее там было несколько живых подарков. Оказалось, что в подозрительной коробке находились четыре котенка, передают новосибирские СМИ.

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Теги:
события, США, Молдова, Общество
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